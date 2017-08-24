Гражданского активиста Талгата Аяна перевели в колонию в Актобе

Гражданского активиста Талгата Аяна, приговоренного к пяти годам тюрьмы после стихийного митинга в Атырау «по земельному вопросу», 22 августа доставили этапом из учреждения ЕС-164/3 в Петропавловске в колонию К-168/2 в Актобе, сообщил «Азаттыку» (Казахской редакции Радио Свобода) адвокат и отец Аяна Толепкали Аянов.

По словам Толепкали Аянова, состояние его сына удовлетворительное, встретиться с ним адвокат сможет не ранее чем через 10 дней, которые заключенный активист проведет в карантине.

Толепкали Аянов сообщил, что защита просила перевести Талгата Аяна в колонию в Атырау, отмечая, что у него маленькие дети, а поездки на свидания в колонию на севере Казахстана для членов его семьи затруднительны.

– Мы получили ответ, что в Атырау нет мест. Конечно, это отговорка. Тем не менее его перевели поближе, в Актобе, ответив таким образом на пристальное внимание международных правозащитников и казахстанских гражданских активистов, – говорит Толепкали Аянов.

Он добавил, что на предстоящее долгосрочное свидание в тюрьме к Талгату Аяну поедут его супруга с детьми.

В ноябре прошлого года суд в Атырау назначил Талгату Аяну и еще одному гражданского активисту из Атырау, Максу Бокаеву, по пять лет лишения свободы по обвинению в разжигании социальной розни, нарушении законодательства о проведении митингов и в распространении ложной информации. По решению суда они должны также выплатить крупные штрафы. Бокаев, Аян отвергли обвинения, их сторонники и правозащитники считают их дело политически мотивированным.