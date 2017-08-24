Немецкий политик вновь призвал «заморозить» спор об аннексии Крыма
Лидер немецких либералов Кристиан Линднер назвал аннексию Крыма нарушением международного права. Он призвал на время «заморозить» спор об аннексированном полуострове, не признавая при этом присоединение этой территории к России. Так политик объяснил свое предыдущее заявление о том, что Германия должна признать аннексию Крыма и пересмотреть санкции против Кремля.
В начале августа глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил о необходимости улучшить отношения с Россией. По его словам, «признание Крыма российским нужно рассматривать как временное решение на неопределенный срок». Политик предложил заморозить конфликт вокруг аннексированного полуострова и работать с Москвой по другим направлениям. Линднер также подчеркнул, что санкции против Кремля можно постепенно снимать, если в урегулировании конфликта в Донбассе будут «промежуточные успехи».
Слова Линднера подвергли критике в украинском МИД и ряде СМИ. В правительстве Германии заявили, что позиция Берлина по Крыму остается неизменной. Власти ФРГ подчеркнули, что вопрос Крыма можно обсуждать только после того, как Россия выполнит условия Минских договоренностей.
Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после референдума, организованного прокремлевскими властями. Большинство стран мира и ООН считают присоединение незаконным. В марте 2017 года международная правозащитная организация Amnesty International сообщила о «резком ухудшении ситуации с правами человека» на полуострове.
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