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Меркель: Америка не может быть великой, если закроется от всего мира

Канцлер Германии Ангела Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Соединенные Штаты за изоляционизм. По ее словам, Америка не может быть великой в отрыве от остального мира. В интервее Handelsblatt Меркель пообещала продолжить развивать глобализацию.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о поддержке протекционизма. Он утверждает, что Вашингтон страдает от несправедливых условий торговли с другими странами. Тем не менее на последней встрече «Группы семи» в мае Соединенные Штаты наравне с другими государствами согласились включить в итоговый документ призыв к борьбе с протекционизмом.

В марте глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейскому союзу необходимо всерьез воспринимать приверженность Трампа к протекционизму и быть готовым к возможной торговой войне с США.

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