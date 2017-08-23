Мирзияев освободил от должности зампремьера Улугбека Розукулова

Президент Узбекистана подписал указ об освобождении от должности заместителя премьер-министра и председателя правления компании «Узавтосаноат» Улугбека Розукулова, сообщают местные СМИ.

Розукулов также был освобожден от должности руководителя комплекса по вопросам развития внешнеэкономической деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции.

Сообщается, что увольнение Улугбека Розикулова с должности заместителя премьер-министра связано с его переходом на другую работу.

На должность заместителя премьер-министра, председателя правления АО «Узагротехсаноатхолдинг», руководителя комплекса по вопросам развития внешнеторговой деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции назначен Нодир Отажонов.