Президент Мирзияев посетит Кыргызстан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев посетит с официальным визитом Кыргызстан. Об этом 22 августа на пресс-конференции в Бишкеке сообщил посол Узбекистана в КР Комил Рашидов.

«Стороны готовятся к этому визиту, будет обговорена точная дата визита», – сообщил журналистам узбекский посол.

Напомним, что 16 августа в Бишкеке состоялась встреча премьер-министров Узбекистана и Кыргызстана. В ходе этой встречи был подписан промежуточный межгосударственный договор о прохождении проектной линии госграницы общей протяженностью 1170 километров.

После встречи премьер-министров двух республик стало известно о том, что идет подготовка к визиту президента КР Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.

Последний раз Атамбаев посетил Узбекистан в декабре 2016 года, в Самарканде он встретился с президентом Шавкатом Мирзияевым.