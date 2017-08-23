В Таджикистане президент помог организовать свадьбу сельского учителя

27 августа в одном из ресторанов города Курган-Тюбе Хатлонской области состоится свадьба двух молодых жителей Бохтарского района – Марджоны и Саидшо. Организовать свадьбу молодой медсестры и сельского учителя истории помог сам президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода).

А все началось с того, что 16 августа президент страны Эмомали Рахмон во время своей рабочей поездки по Хатлонской области заехал в кишлак «Зарган» Бохтарского района. Во время встречи с активистами к микрофону подошел 23-летний учитель истории средней школы № 39 Бохтарского района Саидшо Асроров. Он сказал, что счастлив увидеть воочию главу государства, поблагодарил его за старания в сфере образования и воспитания молодого поколения, и даже прочел поэтические строки в честь Лидера нации.

Эмомали Рахмон между прочим поинтересовался у Саидшо женат ли он. После встречи властям Бохтарского района было дано поручение найти спутницу жизни для учителя истории и помочь ему в проведении свадьбы.

Пожелание парня было учтено и 19 августа местные власти сосватали для Саидшо образованную и достойную девушку из кишлака «Гулзор» Марджону Худойдодову.

Саидшо в беседе с Радио Озоди, состоявшейся 22 августа, сказал, что та встреча была незабываемой для него. «Я волновался во время выступления, президент стал расспрашивать меня о жизни и семье. Спросил, женат ли я? Я ответил, что нет. Потом он поручил руководству района решить вопрос о моей женитьбе. И вот на днях состоится моя свадьба», – говорит он.

Будущие супруги увидят друг друга лишь на своем свадебном торжестве.

Данный случай – свадьба по поручению президента – очень редкий для Таджикистана. Однако личные беседы с главой государства во время его встреч с населением оказались для многих жителей судьбоносными – кто-то был обеспечен работой в государственных структурах, кто-то поступил в заветный ВУЗ. Многие люди с особой надеждой ждут встреч с президентом, потому что во многих случаях решить свои проблемы мешают бюрократия и коррупция в государственных органах, пишет Радио Озоди.