Суд в Бишкеке запретил вещание оппозиционного телеканала «Сентябрь»

Суд в Бишкеке удовлетворил иск генеральной прокуратуры Кыргызстана к оппозиционному телеканалу «Сентябрь», полностью запретив его вещание. Решение вынесла судья Первомайского районного суда Жылдыз Жумабаева.

Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода) сообщает, что об иске в редакции телеканала узнали сегодня, когда их представителей пригласили на первое судебное заседание. В Генпрокуратуре пояснили, что «иск подан за распространение материалов экстремистского характера».

Поводом для иска стало заявление в эфире телеканала «Сентябрь» Абдылды Капарова, возглавлявшего управление внутренних дел Ошской области с апреля по июнь 2010 года. В 2016 году полковник милиции Капаров заявил: «Сооронбай и Асылбек Жээнбековы, возможно, потратили на июньские события 2010 года три миллиона долларов, выделенные правительством».

Сооронбай Жээнбеков с апреля 2016 года был премьер-министром, сейчас является кандидатом в президенты Кыргызстана от правящей СДПК. Его брат Асылбек Жээнбеков был спикером Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана), сейчас – депутат от фракции СДПК. Жээнбековы, назвав тогда эту информацию клеветой, подали в суд на Капарова и выиграли его.

В суде в Бишкеке сегодня было заявлено о том, что цифровой телеканал «Сентябрь», чей офис расположен в Бишкеке, не имеет отношения к одноименному аналоговому телеканалу, который когда-то работал в Джалал-Абаде и в 2016 году был закрыт. Гособвинители утверждают, что «Сентябрь» работает на основе закрывшегося СМИ, пройдя перерегистрацию.

От телеканала «Сентябрь» в заседании участвовала главный редактор Канышай Мамыркулова. Ей стало плохо, была вызвана скорая помощь. В заседании также участвовали два сотрудника Генпрокуратуры, а также по одному представителю из государственного комитета национальной безопасности и государственного агентства связи.