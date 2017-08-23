Восемь сирийцев с «поддельными» паспортами Болгарии задержаны в Казахстане

Погранслужба Казахстана заявляет о задержании восьми граждан Сирии, пытавшихся выехать в Европу по поддельным паспортам Болгарии.

Шестеро из них были задержаны сегодня в аэропорту Алматы, их сняли с рейса из Тегерана. По информации властей, задержанные заявили, что пытались использовать территорию Казахстана в качестве транзита, с целью выезда в страны Евросоюза.

Еще двое были задержаны вчера в аэропорту Астаны. Сообщается, что они хотели выехать в Великобританию «в поисках лучших условий жизни».

Согласно сообщению пресс-службы Погранслужбы комитета

национальной безопасности Казахстана, задержанными были предъявлены паспорта Болгарии, «с частичной подделкой – путем замены листа с установочными данными, а также с поддельными «даташтампами».

За время войны в Сирии с 2011 года погибло более 300 тысяч человек, миллионы стали беженцами.