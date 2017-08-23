Подозреваемый в теракте в Турку признал вину

Главный подозреваемый в теракте в Турку (Финляндия) – Абдеррахман Мечках – признал свою вину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката.

Защитник подтвердил, что Мечках признался в совершении нападения, но отверг обвинения в наличии террористических мотивов. Заседание суда прошло в закрытом режиме.

18 августа Мечках напал с ножом на людей в центре Турку. Двое человек погибли, восемь – ранены. Мечкаху 18 лет, он гражданин Марокко. По подозрению в причастности к преступлению полиция задержала четырех человек. Позднее одного из них отпустили. Один подозреваемый находится в международном розыске.