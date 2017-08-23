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Новости

Польша: Институт национальной памяти расследует дело в отношении Валенсы

Бывший президент Польши Лех Валенса.

Следственный отдел Института национальной памяти Польши начал уголовное производство против бывшего президента Польши, лидера движения «Солидарность» Леха Валенсы.

Производство касается ложных показаний, представленных Лехом Валенсой в качестве доказательств по делу о персональной папке и папке тайного сотрудника польской коммунистической службы безопасности по прозвищу «Болек». Об этом сообщило Радио Польша. Папка была найдена в доме покойного генерала Чеслава Кищака после его смерти.

Ряд историков уверяют, что лидер движения «Солидарность» и позднее президент Польши Лех Валенса сотрудничал с польскими спецслужбами. В феврале 2016 года Институт национальной памяти Польши обнародовал документы, которые касаются секретного агента под псевдонимом «Болек». На документах стоит подпись Валенсы.

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