Индия передала Узбекистану копии рукописи Бабура

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 21 августа посетила Национальный музей Индии в Дели, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В музее хранится свыше 200 тысяч произведений искусства индийского и зарубежного происхождения. Специальная галерея посвящена предметам Центральной Азии, в основном связанным с эпохой Бабуридов.

По поручению главы государства по возвращению на родину артефактов исторического и культурного наследия узбекского народа посольством Узбекистана был согласован с индийской стороной вопрос об официальной передаче узбекской стороне копий хранящихся в музее рукописи Захриддина Мухаммада Бабура «Диван-и-Бабур», которая датируется 1528 годом и содержит написанные самим поэтом рубаи, и миниатюры «Свадебная церемония принца Дары Шикоха» 1640 года.

Генеральный директор Национального музея Индии Будха Рашми Мани официально вручил узбекской делегации указанные копии рукописи и миниатюры, которые будут переданы Государственному музею истории Узбекистана.

Абдулазиз Камилов также встретился с государственным министром иностранных дел Индии Мубаширом Джаведом Акбаром для обсуждения состояния и перспектив узбекско-индийского диалога и актуальных международных и региональных проблем.

Стороны констатировали позитивную динамику межгосударственных отношений, новые темп и тональность которым задала двусторонняя встреча на высшем уровне в ходе июньского заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Gazeta.uz.

22 августа в Дели проходит бизнес-форум с участием представителей ведущих компаний и фирм двух стран.