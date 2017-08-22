В Душанбе россиянку оштрафовали за «контрабанду» монеты 19-го века (видео)

Суд в Душанбе оштрафовал россиянку, признав ее виновной в попытке незаконного вывоза из Таджикистана отчеканенной в царскую эпоху медной монеты. Районный суд в Душанбе 21 августа оштрафовал Татьяну Хужину на пять тысяч сомони (около 560 долларов) и постановил, что ей можно будет выехать в Россию после уплаты штрафа.

Как сообщает Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода), государственный обвинитель на прениях в суде 18 августа просил приговорить Хужину к шести годам заключения.

41-летнюю Хужину задержали в июне после того, как сотрудники таможни обнаружили в ее кошельке двухкопеечную монету, выпущенную в 1823 году. Это было в аэропорту, когда Хужина собиралась лететь из Душанбе в Москву. Таджикские власти настаивают на том, что Хужина пыталась незаконно, без декларирования, вывезти монету из центральноазиатской страны. Суд 21 августа постановил, что монета должны быть передана на хранение в таджикский музей.

Татьяна Хужина, уроженка Таджикистана, живущая в России с 2012 года, говорит, что получила эту монету от матери много лет назад и что эта монета была в ее кошельке, когда она въехала на территорию Таджикистана из России. Представитель посольства России в Таджикистане сообщил журналистам, что монета не представляет особой ценности и может быть оценена нумизматами в сумму не более четырех долларов.