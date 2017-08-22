Еще один казахстанский завод может наладить сборку машин Ravon

В Казахстане будет собираться больше моделей автомобильной марки Ravon, которые сейчас производятся в Узбекистане, передает Nur.kz.

Как стало известно изданию, с наибольшей долей вероятности, на заводе АО «Азия авто» в Усть-Каменогорске будут собираться популярные Ravon R2 и Ravon R4.

Также возможно расширение модельного ряда за счет новых моделей, которые в скором времени освоит завод GM Uzbekistan в городе Асака. Точный перечень моделей для совместного производства пока определяется.

Автомобили Ravon знакомы казахстанцам уже давно, но под другим брендом – ранее это были Uz-Daewoo. С новым названием автомобили вышли на рынок Казахстана летом прошлого года.

Производство Ravon уже функционирует в Казахстане на базе автопроизводителя ТОО «СарыаркаАвтоПром» в Костанае. Там собирают модель Ravon Nexia R3. Мощность сборки – около трех тысяч автомобилей в год, при этом возможно увеличение производства до семи тысяч автомобилей.