Свидетель по делу Мамая: передавал деньги, не спрашивая о целях (видео)

Допрошенный 21 августа в суде по делу журналиста Жанболата Мамая (обвиняемого в «отмывании» выведенных из БТА Банка средств) свидетель со стороны обвинения Галымжан Аханов заявил, что с 2011 по 2014 год он «неоднократно» передавал наличные незнакомым ему людям по просьбе Шамшии Жаримбетовой, с которой тогда состоял в браке. Об этом сообщает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода).

Свидетель Аханов сказал, что это были деньги, оставленные братом супруги Жаксылыком Жаримбетовым, бывшим топ-менеджером БТА Банка, покинувшим пределы Казахстана после национализации банка в 2009 году.

По словам Аханова, он передавал деньги в конвертах, на которых был написал номер телефона человека, которому следовало отдать наличные. «О целях мне не говорили», – сказал Галымжан Аханов, сообщив, что не помнит всех деталей передачи наличных. В суде он попросил не снимать его на фото- и видеокамеру.

На прошлом заседании в пятницу, 18 августа, Жаксылык Жаримбетов, бывший топ-менеджер банка, сказал, что просил живущую в Казахстане сестру Шамшию передавать оставленные ей деньги Жанболату Мамаю для издания газеты «Трибуна». Шамшия Жаримбетова сказала в суде, что передала через своего супруга в общей сумме около 110-120 долларов США, выполняя поручение брата и не интересуясь предназначением денег.

Жанболат Мамай ранее сказал в суде, что знаком с Жаримбетовым, но обвинение отвергает. «Я не считаю это отмыванием денежных средств», – сказал 18 августа Мамай, пояснив, что озвучит свою позицию после допроса свидетелей. Мамаю предъявлены обвинения в «отмывании» денег, якобы незаконно выведенных из БТА Банка его бывшим главой Мухтаром Аблязовым и его командой. Мамай содержится под стражей с февраля этого года. Издававшаяся им газета «Саяси калам. Трибуна» прекратила свое существование после ареста Мамая.

Трансляция «​Азаттыка»​ из зала суда по делу Мамая: