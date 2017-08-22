В районе дипмиссий в Кабуле произошел взрыв

В центре Кабула, в районе посольств иностранных государств, произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, в дипломатических миссиях сработали сигналы тревоги. В посольстве США незадолго до взрыва сработал сигнал о приближающейся ракете. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ответственность за произошедшее на себя пока что не взял никто. Reuters напоминает, что последнее время наиболее активным в Афганистане являются джихадисты из террористических группировок «Исламское государство» и «Талибан».

Атака произошла за несколько часов до выступления президента США Дональда Трампа о будущем присутствии американского контингента в Афганистане.

31 мая в Кабуле, в районе, где расположены иностранные посольства, произошел взрыв. Террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле, в результате произошедшего 150 человек погибли, более 300 – получили ранения. Позднее ответственность за теракт на себя взяло «Исламское государство».