В Узбекистане мать двух детей приговорили к 10,5 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Таджикистана

Военный суд Узбекистана признал 36-летнюю жительницу города Ширин в Сырдарьинской области Алену Ким виновной в шпионаже в пользу Таджикистана и приговорил к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

О приговоре, вынесенном 12 июля, адвокат и родственники Алены Ким сообщили «Озодлику» 21 августа.

По словам адвоката Надежды Пак, которая представляла интересы Алены Ким в суде, ее подзащитная была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 157 («Измена государству») Уголовного кодекса Узбекистана. Приговор суда вступил в законную силу 22 июля этого года, сказала адвокат.

Как рассказали «Озодлику» родственники Алены Ким, так как судебный процесс касался государственной тайны Узбекистана, адвокат и родственники Ким до сих пор не смогли получить копию приговора.

Родственники осужденной, принявшие участие в суде, говорят, что Ким была обвинена по таким эпизодам, как шпионаж, передача представителям другого государства сведений, составляющих государственную тайну, совершение враждебных действий против своего государства и нанесение вреда безопасности государства.

​Виктория Султанмурадова, старшая сестра Алены Ким, рассказывает нашему репортеру, что узбекские власти обвинили ее сестру в шпионаже только из-за того, что Алена некоторое время находилась на заработках в Таджикистане.

– 7 декабря прошлого года Алена не вернулась домой. Она работала санитаркой в больнице в городе Ширин. На следующий день нам сообщили, что она заключена под стражу на 10 суток за совершение административного правонарушения. Она находилась в изоляторе в Янгиере. 16 декабря ее обвинили в том, что она отказалась мыть полы в изоляторе, и продлили срок административного ареста еще на 10 дней. Тогда ее допрашивал офицер СНБ по имени Сирож, который и завел на нее уголовное дело, – говорит нашему репортеру Виктория Султанмурадова, сестра осужденной за шпионаж Алены Ким.

По словам адвоката Надежды Пак, Алена Ким, работавшая несколько лет назад в военизированной охране ( ВОХР) системы МВД Узбекистана, уехала вместе с подругой Зулей Халимовой, не имеющей гражданства, на заработки в соседний Таджикистан. С 2004 по 2005 год девушки работали официантками в ресторане «Очил» в городе Худжанде. Пребывание Алены в соседней республике вызвало подозрение у правоохранительных органов Узбекистана, говорит адвокат.

По словам Виктории Султанмурадовой, в прошлом году во время задержания подруги ее сестры Зули Халимовой сотрудники правоохранительных органов обнаружили в фотоальбоме задержанной фотографию Алены Ким.

– Во время допроса Зуля Халимова дала показания против моей сестры. Но, несмотря на это, Халимову тоже признали виновной в шпионаже и незаконном пересечении госграницы и приговорили к 12 годам тюрьмы, – говорит Султанмурадова.

​Закрытый процесс

В Военном суде Узбекистана отказались комментировать репортеру «Озодлика» дело 36-летней гражданки Алены Ким.

Чиновник, представившийся сотрудником пресс-службы Военного суда Узбекистана, заявил, что судебные процессы, касающиеся государственной и военной тайны, не комментируются.

Нынешний адвокат Алены Ким, Надежда Пак, не пожелала пообщаться дольше с нашим репортером.

Как сообщили нашему радио родственники Алены Ким, первый адвокат осужденной Сухроб Вахидов был лишен адвокатской лицензии во время следственного процесса. Однако «Озодлику» не удалось связаться с самим Сухробом Вахидовым.

Жительница Сырдарьинской области Н.Г. согласился на условиях анонимности рассказать нашему репортеру о некоторых подробностях суда по делу Алены Ким.

По словам этой женщины, она не владеет узбекским языком. Но, несмотря на это, по словам собеседницы, ее вызвали в местное отделение паспортного стола и потребовали подписать показание против Алены Ким, текст которого был составлен на узбекском языке.

​Как говорит Н.Г., свидетельские показания против Ким она подписала под давлением следователей, но уже в судебном процессе отказалась от них.

​Виктория Султанмурадова утверждает, что ее сестра Алена Ким призналась в содеянном после долгих пыток.

– 9 августа мама встретилась с Аленой в колонии в Зангиатинском районе. Сестра рассказала ей о пытках и показала синяки на теле, – говорит «Озодлику» старшая сестра осужденной за шпионаж Алены Ким.

Однако нашему радио не удалось подтвердить эту информацию из независимых источников.

Алена Ким, приговоренная Военным судом Узбекистана к 10,5 годам колонии, является матерью двух детей.

Стоит отметить, что за последние годы граничащие между собой Узбекистан и Таджикистан приговорили десятков своих граждан к тюремному заключению по обвинению в шпионаже в пользу соседнего государства.

В марте 2013 года правоохранительные органы Сурхандарьинской области задержали трех женщин, которым были выдвинуты обвинения в шпионаже в пользу Таджикистана.

Как было сказано в программе «Преступление и Наказание» («Жиноят ва Жазо») телеканала «Ёшлар (Молодежный»), трое задержанных женщин должны были «собирать сведения» о самых важных объектах, в частности, о войсковых частях и пограничных постах, дислоцирующихся на территории Сурхандарьинской области Узбекистана, а также об уровне их безопасности и сотрудниках, которые там служат.

Таджикские власти в свою очередь также приговорили к тюремному заключению нескольких своих граждан по обвинению в шпионаже в пользу Узбекистана.

Напомним, что несколько лет назад суд Согдийской области Таджикистана признал нескольких высокопоставленных сотрудников бывшего предприятия «Востокредмет» виновными в государственной измене и шпионаже в пользу Узбекистана.