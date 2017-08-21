Россия отрицает «передачу» озера Сладкое Казахстану

Россия опровергла сообщения о передаче популярного среди туристов озера Сладкое соседнему Казахстану. Законодательное собрание Новосибирской области сообщает, что информация о передаче – «это не более чем досужие разговоры».

«Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?», – сказал заместитель председателя законодательного собрания области Андрей Панферов российскому изданию «Коммерсантъ».

Граница между Казахстаном и Россией проходит через это озеро. Как сообщило BBC, некоторая путаница вокруг этого озера возникла, когда администрация Купинского района опубликовала на своем сайте сообщение «Озеро Сладкое теперь в Казахстане!», в котором местных жителей и туристов попросили не нарушать пограничный режим, так как после демаркации озеро якобы полностью оказалось на территории соседнего Казахстана.

Андрей Панферов сказал, что сообщение (которое позже было удалено с сайта администрации Купинского района) было ошибочным.

Посольство Казахстана в России подтвердило, что границы не пересматривались.