В Лондоне на четыре года замолчит колокол Биг-Бен

21 августа в полдень знаменитый Биг-Бен в Лондоне прозвонит в последний раз и замолчит до 2021 года на время ремонта часов и реставрации самой башни. Однако за это время колокол несколько раз будут подключать обратно – по особым случаям, например, в новогоднюю ночь, сообщает Би-Би-Си.

Изначально название «Биг-Бен» относилось к 13-тонному колоколу. Однако потом так стали называть часовую башню Вестминстерского дворца, которая возвышается над столицей Великобритании уже более 150 лет.

Впервые за более чем 70 лет на время проведения реставрационных работ на башне погаснет и фонарь Айротона. До этого фонарь гасили только во время Первой и Второй мировых войн.

Фонарь был установлен в 1885 году прямо над колоколом Биг-Бен по распоряжению королевы Виктории. Считается, что таким образом, находясь в Букингемском дворце, она могла видеть, когда после наступления темноты парламентарии проводят свои заседания.

Британские власти пригласили всех желающих на парламентскую площадь, чтобы услышать финальный бой Биг-Бена перед его остановкой на четыре года.