Жээнбеков объявил об отставке с должности премьер-министра Кыргызстана

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства официально объявил о своей отставке. Ранее в Центризбиркоме Сооронбай Жээнбеков, получив удостоверение кандидата в президенты, заявил, что не знает, кто возглавит правительство после его отставки. Отвечая на вопрос о том, почему он принял решение об уходе в отставку, он отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.

– По закону, кандидат может приостановить свои полномочия, и даже после выборов, вплоть до инаугурации президента, оставаться премьер-министром. Многие мои соратники уговаривали меня не уходить в отставку, а оформить отпуск – приостановить полномочия до окончания выборов. Но я все взвесил и решил подать прошение об отставке президенту. До этого мы обсуждали этот вопрос с президентом, и он поддержал мое решение. Я как кандидат в президенты иду на равных условиях с другими кандидатами, – цитирует Жээнбекова Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Сооронбай Жээнбеков отметил, что свое прошение об отставке он подаст президенту Кыргызстана во второй половине дня.

Жээнбеков, выдвиженец от партии Атамбаева СДПК, стал третьим кандидатом после лидера партии «Ак шумкар» Темира Сариева и руководителя парламентской фракции «Республика – Ата-Журт» Омурбека Бабанова.

После принятия отставки главы правительства президентом парламент Кыргызстана соберется на внеочередное заседание, на котором депутаты рассмотрят новый состав и структуру кабинета министров. Как ожидается, заседание состоится 25 августа.

Сооронбай Жээнбеков был назначен премьер-министром Кыргызстана 13 апреля 2016 года.