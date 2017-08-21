Эсминец США столкнулся с танкером. Пропали без вести 10 моряков

Американский ракетный эсминец John S. McCain в понедельник столкнулся с нефтяным танкером в Малаккском проливе при заходе в порт Сингапура. 10 военных моряков пропали без вести, еще пять получили ранения, говорится в сообщении седьмого флота ВМС США.

Поисково-спасательную опреацию проводят местные патрульные корабли, вертолеты и силы береговой охраны.

Малаккский пролив, соединяющий Индийский и Тихий океаны, – одна из самых оживленных морских торговых артерий в мире. Военный корабль направлялся в порт после дежурства в Южно-Китайском море. Туда же держал курс и танкер, шедший под либерийским флагом. У эсминца повреждена корма, он продолжает самостоятельное движение.

Сенатор Джон Маккейн написал в твиттере, что молится за моряков. USS John S. McCain был спущен на воду в 1999 году. Он назван в честь отца и деда сенатора Джона Маккейна, американских адмиралов Джона С. Маккейна-старшего и Джона С. Маккейна-младшего.

​В июне другой американский эсминец, тоже приписанный к 7-му флоту, столкнулся с контейнеровозом в водах к югу от Японии. Тогда погибли семь моряков.