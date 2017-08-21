В Ашхабаде снова массово ликвидируют кондиционеры

Власти Ашхабада снова демонтируют сплит системы, установленные жителями в многоэтажных жилых домах. За последние два года, только в микрорайоне Мир-4 трижды демонтировали кондиционеры.

По словам жителей столицы Туркменистана, в настоящее время ежедневно, в нескольких районах можно увидеть специальный транспорт с подъемником, подъезжающий к многоэтажным жилым домам и снимающий кондиционеры, зачастую в отсутствии жителей.

«С многоэтажных домов на перекрестках улицы Андалыпа и А.Ниязова, также домов в микрорайоне Мир-3, Мир-4, можно увидеть как демонтируют кондиционеры ежедневно», – рассказал житель Ашхабада, беседовавший на условиях анонимности.

В мае сообщалось о массовом демонтаже кондиционеров сразу с 10 жилых домов в микрорайоне Мир-2/4.

По словам местных жителей, вопреки мерам предпринимаемым властями Ашхабада по ликвидации охлаждающих устройств с жилых домов, жители устанавливают их снова.

«Даже, если сотрудники хакимлика демонтируют кондиционеры, жители не в состоянии терпеть духоту, запах потных тел и плачь маленьких детей, из-за этого приходится снова устанавливать кондиционеры. А за монтаж жителям приходится платить около 200-300 манатов», – отмечает Дурдымырат житель дома, расположенного на улице «10 лет Благополучия» в микрорайоне Мир-4.

Напомним, три года назад, меры властей по демонтажу кондиционеров с внешней стороны домов, выходящих на улицы Ашхабаде, вызвали протест со стороны местных жителей. После переговоров с жителями, пообещав массовую установку сплит-систем единого образца, власти ликвидировали кондиционеры с жилых домов. По словам жителей микрорайона, по прошествии трех лет, обещанные кондиционеры все еще не установлены.