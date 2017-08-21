В Узбекистане опубликованы итоги тестовых экзаменов в колледжи и лицеи

Государственный центр тестирования подвел итоги вступительных тестовых экзаменов в колледжи и лицеи.

Результаты абсолютно бесплатно можно узнать на сайте Государственный центр тестирования. Для этого достаточно ввести ряд параметров в специальной форме, сообщает Podrobno.uz.

В настоящее время в Узбекистане реформируется система образования. Часть колледжей и лицеев будет постепенно закрыта. Им на смену придет 11-летнее обучение в школах и академических лицеях при вузах.

Согласно результатам недавнего опроса, 352 тысячи выпускников 9-го класса общеобразовательных школ из 466 тысяч человек намерены продолжить обучение в 10-11 классах, а 114 тысяч хотят получить средне-специальное образование в академических лицеях и профессиональных колледжах.