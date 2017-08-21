Меркель осудила призыв Эрдогана к туркам в Германии

Федеральный канцлер Ангела Меркель резко осудила попытку турецкого президента Реджепа Эрдогана оказать влияние на ход предвыборной кампании в Германии. «Мы не позволим никому, в том числе и президенту Эрдогану, вмешиваться в свободный выбор наших граждан, в том числе немецких граждан турецкого происхождения», – заявила Меркель. Об этом сообщает «Немецкая волна».

Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц также подверг резкой критике попытку Эрдогана повлиять на голоса немецких избирателей. В задачу турецкого президента не входит давать указания, касающиеся хода выборов в германский бундестаг, заявил Шульц.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган призвал германских избирателей турецкого происхождения не голосовать за кандидатов от партий ХДС, СДПГ и «Союз-90/зеленые» на выборах в бундестаг 24 сентября. «Все эти партии – враги Турции», – заявил Эрдоган, выступая с речью после пятничной молитвы в Стамбуле 18 августа.