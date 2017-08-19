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Дизайн нового узбекского загранпаспорта станет известен в декабре 2017 года

Биометрический паспорт гражданина Узбекистана.

Правительство Узбекистана утвердит дизайн нового биометрического паспорта гражданина Узбекистана для выезда за границу (загранпаспорта) до конца ноября 2017 года, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан источник в Кабмине.

По словам собеседника, это будет 48-страничный документ, выдаваемый на 10 лет. Срок действия так называемого детского загранпаспорта, выдаваемого несовершеннолетним, составит 5 лет.

«Мы планируем максимально облегчить выдачу документа за счет внедрения современных технологий. Так, например, уже определено, что срок выдачи нового паспорта будет сокращен на 5 дней и составит всего 10 рабочих дней. Кроме того, у граждан будет возможность, чтобы не терять время, записаться в электронную очередь», – отметил источник.

Еще одним важным моментом, по его мнению, станет вполне либеральное отношение к замене документов гражданами Узбекистана, которые находятся за границей.

«Чтобы избежать массового наплыва узбекистанцев в посольства и избавить граждан от лишних хлопот им будет позволено использовать действующий биометрический паспорт образца 2011 года до окончания срока его действия. При этом на момент ввода в действие загранпаспортов в январе 2019 года граждане, у которых действие стикеров еще не закончилось, смогут спокойно воспользоваться старым паспортом для выезда за границу», – рассказал он.

Среди других интересных моментов – запуск специального электронного сервиса, где граждане, подавшие документы на получение загранпаспорта, смогут отслеживать статус своей заявки.

Во избежание очередей, помимо массового внедрения электронной составляющей, будет усовершенствована и сама организационная структура приема документов и выдачи паспортов. Так, например, заявление на получение паспорта можно будет сдать по месту постоянной прописки в районном или городском подразделении миграции и оформления гражданства МВД. Сейчас жители регионов вынуждены обращаться в областные подразделения, что конечно не очень удобно для граждан, которым приходиться тратить время и деньги на достаточно протяженные поездки.

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