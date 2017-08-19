Дизайн нового узбекского загранпаспорта станет известен в декабре 2017 года

Правительство Узбекистана утвердит дизайн нового биометрического паспорта гражданина Узбекистана для выезда за границу (загранпаспорта) до конца ноября 2017 года, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан источник в Кабмине.

По словам собеседника, это будет 48-страничный документ, выдаваемый на 10 лет. Срок действия так называемого детского загранпаспорта, выдаваемого несовершеннолетним, составит 5 лет.

«Мы планируем максимально облегчить выдачу документа за счет внедрения современных технологий. Так, например, уже определено, что срок выдачи нового паспорта будет сокращен на 5 дней и составит всего 10 рабочих дней. Кроме того, у граждан будет возможность, чтобы не терять время, записаться в электронную очередь», – отметил источник.

Еще одним важным моментом, по его мнению, станет вполне либеральное отношение к замене документов гражданами Узбекистана, которые находятся за границей.

«Чтобы избежать массового наплыва узбекистанцев в посольства и избавить граждан от лишних хлопот им будет позволено использовать действующий биометрический паспорт образца 2011 года до окончания срока его действия. При этом на момент ввода в действие загранпаспортов в январе 2019 года граждане, у которых действие стикеров еще не закончилось, смогут спокойно воспользоваться старым паспортом для выезда за границу», – рассказал он.

Среди других интересных моментов – запуск специального электронного сервиса, где граждане, подавшие документы на получение загранпаспорта, смогут отслеживать статус своей заявки.

Во избежание очередей, помимо массового внедрения электронной составляющей, будет усовершенствована и сама организационная структура приема документов и выдачи паспортов. Так, например, заявление на получение паспорта можно будет сдать по месту постоянной прописки в районном или городском подразделении миграции и оформления гражданства МВД. Сейчас жители регионов вынуждены обращаться в областные подразделения, что конечно не очень удобно для граждан, которым приходиться тратить время и деньги на достаточно протяженные поездки.