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В Китае открылся первый онлайн-суд для разрешения споров в Интернете

Первый онлайн-суд в Ханчжоу
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В китайском Ханчжоу, где располагается главный офис интернет-магазина «Алибаба», открылся первый в стране онлайн-суд. Он будет заниматься исключительно спорами, связанными с Интернетом.

Истец сможет подать иск в суд через интернет, через него же приложить к делу все необходимые доказательства, а затем принять участие в процессе по телефону, видео- или интернет-связи.

На данный момент суд готов рассматривать следующие дела:

  • Споры, связанные с интернет-покупками и их качеством.
  • Споры по предоставлению услуг интернет-провайдерами.
  • Нарушение авторских прав в Интернете.
  • Споры о выдаче кредитов через Интернет.

Количество таких дел растет вместе с рынком онлайн-коммерции: товары из китайских интернет-магазинов покупают и за пределами страны. В России, например, особенно популярен «Али-Экспресс». В случае, если у продавца и покупателя возник конфликт, редкие покупатели готовы ехать судиться в Китай. В Сети им это будет делать гораздо проще.

За первые семь месяцев 2017 года, по официальным данным, только жители Китая потратили больше 540 миллиардов долларов на покупку товаров и услуг онлайн. Ожидается, что в 2017 году глобальный рынок интернет-коммерции превысит 2,3 триллиона долларов США.

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