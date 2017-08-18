Шавкат Мирзияев установил прокурорский надзор над деятельностью милиции

В Ташкенте 17 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзияев провел видеоселекторное совещание, посвященное состоянию дел, проблемам и дальнейшим задачам в системе органов внутренних дел, cообщил Uzbekistan24.

В xоде совещания глава государства отметил, что в возникновении и невнимании на протяжении долгого времени к решению проблем в деятельности органов внутренних дел в определенной степени виноваты и прокуроры районов и городов. «Одной из основных задач прокуратуры является надзор за исполнением законодательства органами внутренних дел, координация их деятельности по противодействию преступности. Однако некоторые сотрудники прокуратуры, руководствуясь кумовством, не исполняют свои обязанности добросовестно, – подчеркнул президент. – Одним словом, прокурорский надзор за деятельностью органов внутренних дел не осуществляется на должном уровне».

На совещании была подвергнута критике работа по раскрытию преступлений, поимке и задержанию преступников. На сегодня не раскрыто 3186 преступлений, из 15958 лиц, объявленных в розыск, задержано лишь 5250. Вместе с тем наблюдаются случаи сокрытия преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. «Это не что иное, как стремление искусственно занизить показатели преступности, защитить своих сотрудников», – подчеркнул Мирзияев.



В связи с этим руководству Генеральной прокуратуры поручено установить эффективный прокурорский надзор за деятельностью органов внутренних дел и повысить персональную ответственность прокуроров.