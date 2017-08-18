Ирак просит ООН помочь с расследованиями преступлений «ИГ»

Ирак просит ООН помочь со сбором доказательств возможных «преступлений против человечности», совершенных экстремистской группировкой «Исламское государство». В письме, распространенном 16 августа, министр иностранных дел Ирака Ибрахим аль-Джафаари отмечает, что правительственные силы, освободившие Мосул от боевиков «Исламского государства» – «ИГ»), обнаружили свидетельства преступлений, в том числе массовых убийств, сексуальной эксплуатацию, разрушения археологических памятников.

Иракский министр сообщил, что Британия помогает в подготовке резолюции для Совета Безопасности ООН по вопросу проведения международного расследования. Заместитель посла Британии Джонатан Аллен подтвердил совместные усилия и сказал, что они преследуют цель «не оставить убежища для Daesh» (Daesh, ДАИШ – арабское название «ИГ»).

Посол России Василий Небензя заверил, что Москва поддержит резолюцию.

Британский правозащитник Амаль Клуни, защищающая езидов – представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые столкнулись с массовыми убийствами и захватом в сексуальное рабство со стороны боевиков «ИГ», – высоко оценила этот шаг. «Езиды и другие жертвы «ИГ» хотят справедливости в суде, и они не заслуживают меньшего», – сказала Клуни.