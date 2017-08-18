Фильм о поддержке Ираном террористов в Таджикистане перевели на четыре языка

Документальный фильм «Иран: поддержка гражданской войны 91-97», в котором власти Таджикистана обвиняют Тегеран в финансировании терактов в годы гражданской войны, переведен на другие языкы и размещен в Интернете. 45-минутный фильм был показан 8 августа телеканалом «Точикистон» в самое рейтинговое, вечернее время, сообщает Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода).

С 17 августа пользователи интернета могут посмотреть «фильм-разоблачение» не только на таджикском, но и на русском, английском, арабском и узбекском языках. Фильм «Иран: поддержка гражданской войны 91-97» в среду появился на пяти языках в Facebook'е, YouTube'е, «Одноклассниках» и проправительственных сайтах.

Умарджони Эмомали, пресс-секретарь В МВД Таджикистана заявил Радио Озоди, что они фильм не переводили на другие языки и не знают, чьих рук это дело. Ранее сообщалось, что документальный фильм «Иран: поддержка гражданской войны 91-97» подготовлен сотрудниками МВД Таджикистана.

Фильм основан на показаниях трех арестованных сторонников экс-замминистра обороны Таджикистана генерала Абдухалима Назарзода, которого убили в ходе мятежа два года назад. В фильме утверждается, что по поручению мятежного генерала и при финансовой помощи Тегерана совершались убийства видных таджикских политиков, ученых и журналистов в годы гражданской войны – и вплоть до 2001 года.

Посольство Ирана в Таджикистане официально опровергло все обвинения, прозвучавшие в адрес Тегерана. «В фильме звучат показания осужденных лиц, звучат утверждения авторов фильма от имени тех, кого уже нет в живых, что не может быть принято за правду», – говорится в заявлении посольства Ирана.