Испанские полицейские убили нескольких подозревамых в терроризме

Испанские полицейские, расследующие террористическое нападение в Барселоне, открыли огонь и застрелили несколько человек во время операции по выявлению организаторов и участников теракта в столице Каталонии, сообщили в пятницу рано утром представители регионального полицейского управления Каталонии.

Операция проводилась в курортном городе Камбрильс в 100 километрах к югу от Барселоны. По данным местного телеканала, полицейские убили четырех и ранили одного подозреваемого, которые готовились провести террористическую атаку в Камбрильсе через несколько часов после нападения в Барселоне. Полиция призвала горожан и отдыхающих оставаться в домах, не выходить на улицы.

Испанская полиция подозревает, что атака в Барселоне была лишь одним из нескольких планируемых терактов. Она проводит масштабную антитеррористическую операцию, одной из целей которой является арест водителя, находившегося за рулем минивэна, врезавшегося в прохожих на центральном бульваре Барселоны.