В Ташкенте восстанавливают разрушенный по указанию Каримова путепровод

Официальные узбекские власти с одной стороны готовятся воздвигнуть сразу несколько памятников покойному диктатору, с другой – без лишней огласки пытаются исправить то, что он наворотил. На днях началось восстановление путепровода над «малой кольцевой дорогой», разобранного по повелению Ислама Каримова еще в 2008 году.

Тогда улица Истикбол, часть бывшего Куйбышевского шоссе, связывавшего центр столицы с густонаселенным массивом Куйлюк, внезапно была перегорожена решетками и превращена в тупик. Движение транспорта перенаправили далеко в объезд, а половину путепровода, по которому дорога проходила над «малой кольцевой» сломали. Причина этого никогда не называлась, но и ее и так знали все: это делалось для обеспечения безопасности узбекского вождя, чтобы он поменьше трясся, проезжая мимо винзавода, когда-то построенного купцом Первушиным.

В это же время шло постепенное создание специальной «выделенной» трассы, по которой Ислам Каримов в сопровождении до зубов вооруженной охраны ежедневно курсировал на работу и обратно, в свою загородную резиденцию. И чтобы другие столичные магистрали не пересекались с его маршрутом, дорогу, по которой он проезжал в этой части Ташкента огородили с двух сторон решетками, и снесли половину 600-метрового путепровода, поскольку потом машин и автобусов как раз съезжал с него на «президентскую трассу».

А чтобы в будущем никто не вздумал восстанавливать разрушенный мост, мудрый правитель Узбекистана распорядился построить на месте бывшей дороги несколько многоэтажек. Дома действительно построили, только вот продать в них квартиры пока никому не удалось.

Позже сломали и соседствующий с «президентской трассой» (в данном случае – с участком улицы Нукусской) винзавод, поскольку теоретически там могли бы засесть террористы. Кроме этого в Ташкенте были закрыты примерно полтора-два десятка выходящих на «трассу» автодорог, часть из них засыпали землей и засадили деревьями.

Своего апогея кампания по защите Ислама Каримова от потенциальных врагов достигла в минувшем году, когда по его приказу был закрыт участок одной из самых оживленных столичных магистралей – от вокзала до перекрестка на улице Афрасиаб (бывший проспект Космонавтов). Рабочие начали сдирать с нее асфальтовое полотно, готовясь разбить здесь зеленую зону, а прямо посреди проезжей дороги стали строить большой круглый бассейн.

Смерть вышеупомянутого государственного деятеля не дала довести до ума это оригинальное градостроительное решение: по распоряжению и.о. президента Шавката Мирзияева статус-кво был восстановлен: бассейн убрали, а закрытый участок проспекта вновь открыли.

В текущем году были убраны решетки поперек улицы Истикбол, и вырублены разросшиеся вдоль них туи и кипарисы, успевшие образовать целую чащу. Выезд транспорта на Нукусскую был восстановлен.

И вот теперь дошла очередь до путепровода. Сейчас ведутся энергичные работы по его строительству. Длина его нового участка составит 281 метр, ширина – 22 метра, а общая протяженность, вместе с сохранившейся частью, – 621 метр. По обеим его сторонам будут устроены пешеходные дорожки.

К сожалению, новые власти из бережливости решили сохранить построенные на этой дороге многоэтажные дома, в связи с чем путепровод делают изогнутым, огибающим эти «ценные» строения. Для этого даже закатывается в три бетонных желоба часть протекающего мимо канала Салар – спуск-подъем предусмотрен именно на этом месте. При этом расстояние между новыми домами и дорогой составит всего 10-20 метров.

Между тем очевидно, что все равно когда-нибудь это кривое и уродливое сооружение придется переделывать, а дома сносить – вряд ли кто-нибудь будет покупать в них жилье. И лучше бы это сделать сразу, а не в два этапа, затрачивая в два раза больше средств и времени (поскольку нужно будет сносить еще и тот объект, который сейчас строится).

Пока же он будет оставаться своеобразным памятником Каримову, но не восславляющим его, а показывающим, каким он был в действительности: тем, кто ради своего личного удобства заставил множество сограждан в течение девяти лет отправляться в объезд за несколько километров и подолгу простаивать в пробках.

Материал интернет-издания AsiaTerra