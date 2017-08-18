Отбывающие в Стамбул пассажиры подверглись допросу в аэропорту Ашхабада

Несколько пассажиров рейса, вылетающего в Стамбул, подверглись допросу в аэропорту Ашхабада, сообщили источники Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода) в столице Туркменистана.

По словам жителя Ашхабада, по прибытию в Стамбул сотрудники аэропорта задержали, затем допросили его и еще несколько пассажиров, для выяснения цели поездки.

Как утверждают собеседники «Азатлыка», сотрудники аэропорта требовали у пассажиров сообщить цель поездки в Турцию, а также предъявить письмо с места работы о разрешении на выезд за рубеж и подробную информацию о количестве наличных денег.

По словам очевидца, пассажиров также проверили на предмет наличия банковских карточек с предупреждением о последующей детальной проверки и возможным наказанием, в случае обнаружения факта снятия денег с банковских карточек за рубежом.

Житель Ашхабада, беседовавший на условиях анонимности, рассказал, что на следующий день, после прибытия в Стамбул, при попытке обналичить деньги с банковской карты в банкомате, обнаружил, что средства на счете в Туркменистане заморожены.

Накануне сообщалось о специальном распоряжении главы Центрального Банка Туркменистана Мердана Аннадурдыева об усилении контроля за банковскими операциями физических лиц, в том числе по конвертации и обналичиванию денежных средств в валюте за рубежом.