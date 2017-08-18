«Исламское государство» заявило об ответственности за теракт в Барселоне (видео)

Еще один подозреваемый задержан в Барселоне, где в результате теракта погибли 13 человек.

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне. Сообщение об этом распространило близкое к джихадистам информационное агентство Amaq, сообщает в твиттере SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов. («Исламское государство» – экстремистская группировка, запрещенная во многих странах)

Член правительства Каталонии подтвердил, что жертвами теракта в центре Барселоны 17 августа стали 13 человек. Об этом же пишет испанское издание El Pais. Пострадали десятки человек. По имеющимся сведениям, 80 находятся в больницах, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Ранее власти Каталонии опровергали сообщения о 13 жертвах, подтверждая гибель лишь одного человека.

Полиция уже задержала одного из подозреваемых в наезде машины на толпу на бульваре Рамбла. Его минивэн был обнаружен сразу после нападения. Полиция нашла ещё один автомобиль, судя по всему, причастный к этому теракту.

​Район вокруг площади Каталонии оцеплен. Закрыто метро, приостановлено движение наземного общественного транспорта.