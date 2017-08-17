Уроженцев Узбекистана разыскивают в США за торговлю людьми

Служба таможенного и иммиграционного контроля (ICE) США объявила в розыск трех эмигрантов из Узбекистана, которые обвиняются в торговле людьми и мошенничестве, сообщается на сайте ведомства.

В списке разыскиваемых – 32-летний Рустамджон Шукуров, 35-летний Санджар Агзамов и 30-летний Нодир Юнусов.

Департамент внутренней безопасности США и ICE начали расследование в отношении нескольких граждан Узбекистана и компании Giant Labor Solutions (GLS), которую подозревали в принудительном устройстве нелегалов, в июне 2005 года. Обвинение в принуждении к труду и мошенничестве с трудовыми договорами иностранцев компании предъявили в мае 2009 года.



В нескольких городах, в том числе в Канзас-Сити, Сент-Луисе, Панама-Сити и других, удалось спасти более 40 жертв торговли людьми. Большинство членов GLS арестовали, но некоторым удалось сбежать, среди них были и Агзамов, Юнусов, Шукуров, сообщает Sputnik Узбекистан.



В январе 2010 года суд вынес в отношении сотрудников GLS обвинительное заключение по 59 пунктам обвинения в принудительной трудовой эксплуатации и 20 эпизодам мошенничества с договорами иностранцев.