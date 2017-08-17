В Таджикистане провели беседы с женщинами, которые носят хиджаб

Сотрудники госорганов Таджикистана провели в столице профилактические беседы с 8 тысячами женщинами, которые одевают хиджаб, заявила в беседе с Радио Озоди (Таджикской редакцией Радио Свобода) зампредседателя Комитета по делам женщин при правительстве Таджикистана Мархабо Олими. Разъяснительные работы с женщинами проходили по всей стране с 3 по 13 августа.

Рабочие группы, в состав которых вошли представители Комитета по делам женщин, Комитета по делам религии, МВД и других ведомств, объясняли женщинам, что носить хиджабы, сатры и тюрбаны – это чуждо традициям таджиков.

По словам Мархабо Олими, в ходе рейдов в столице более 90 процентов женщин признались, что носить мусульманскую одежду их вынуждают супруги или взрослые дети. Многие из женщин говорили, что согласны снять хиджаб, если на это согласится муж.

«Мы должны вести разъяснительную работу и среди мужчин. Ведь никто им не говорит, чтобы их жены или дочери должны ходить без платка. Как нам стало известно, бывает, что муж, находясь в миграции в России, угрожает по телефону жене разводом, в случае если она откажется от хиджаба», говорит Мархабо Олими.

Хиджаб и сатр – платок, завязанный спереди и прикрывающий грудь, в Таджикистане объявлены чуждым национальным традициям и ценностям. Ранее пресс-служба Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана сообщила, что в ходе рейда в столичном «Шанхайбазаре» былы выявлены факты продажи головного убора для женщин под называнием тюрбан, который также чужд таджикской культуре ношения одежды.

Правозащитники называют кампанию против ношения хиджаба в Таджикистане вмешательством в частную жизнь и попиранием норм Конституции страны.