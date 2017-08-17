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Адвокат Виктора Януковича взял самоотвод

Бывший президент Украины Виктор Янукович, свергнутый во время массовых протестов за евроинтеграцию Украины.

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек отказался защищать его в деле о государственной измене. Об этом Мешечек заявил в суде Киева. Суд принял самоотвод госзащитника.

Адвокат подчеркнул, что дело Януковича оказалось для него слишком сложным. По закону несколько государственных адвокатов одновременно назначить нельзя. Поэтому Мешечек заявил, что он в одиночку не может обеспечить качественную защиту Януковича. Адвокат подчеркнул, что не имеет помощников. Прокуроры выступили против самоотвода. Они назвали это попыткой сорвать процесс.

Экс-президент Украины Янукович, свергнутый во время массовых протестов за евроинтеграцию Украины, сейчас находится в России. Суд проходит заочно. Ему инкриминируют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «государственную измену» и «ведение агрессивной войны». Януковича также обвиняют в том, что во время противостояния на Майдане в 2014 году он обратился к Кремлю с просьбой ввести войска на территорию Украины. Сторона обвинения намерена требовать для бывшего президента пожизненного заключения. Янукович обвинения не признает.

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