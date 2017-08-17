Советник Трампа: «Белые расисты – сборище неудачников»

Главный политический стратег Белого дома Стив Бэннон, мало общающийся с прессой, дал неожиданное интервью малоизвестному леволиберальному изданию The American Prospect.

Особенное внимание привлек фрагмент интервью, посвященный белым расистам, спровоцировавшим на днях беспорядки в городе Шарлотсвилл. Бэннон резко осудил «людей, зацикленных на расовых идеях» и «этнических националистов», назвав их «неудачниками» и «сборищем клоунов» и заявив, что их необходимо «сокрушить». В то же время главный стратег Белого дома высказал мнение, что пресса уделяет выступлениям ультраправых слишком много внимания, которого они не стоят.

Мнение Бэннона по этому вопросу вызвало особенный интерес, поскольку его самого СМИ нередко называют одним из идеологов так называемого движения «альтернативных правых» (alt-right). Стив Бэннон ранее возглавлял сайт Breitbart, популярный среди ультраправых. На недавней пресс-конференции президента Дональда Трампа спросили, не намерен ли он уволить Бэннона в связи с событиями в Шарлотсвилле. Трамп ответил, что не считает Бэннона расистом, но ушел от ответа на вопрос, собирается ли он его уволить.

Американские СМИ отмечают, что Стив Бэннон высказался в адрес сторонников превосходства белой расы более жестко, чем Трамп, который возложил ответственность за беспорядки в Шарлотсвилле на «обе стороны». Высказывания президента вызвали осуждение многих политиков, ими, по сообщениям СМИ, были недовольны и представители его собственной администрации.

В интервью The American Prospect Бэннон также резко высказался в адрес Китая, заявив, что он «развязал против Америки настоящую экономическую войну». Советник Трампа вновь призвал к протекционизму и «экономическому национализму».

Бэннон также заявил, что «военного решения северокорейской проблемы не существует» и необходимо сделать ставку на экономические меры воздействия на Пхеньян.