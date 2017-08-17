Сербия предложила гражданство «маленькому Пикассо» из Афганистана

Белград предложил предоставить гражданство Сербии семье 10-летнего мальчика из Афганистана, получившего известность благодаря импрессионистским работам и названного «маленьким Пикассо». Президент Сербии Александр Вучич озвучил это предложение 16 августа после встречи в Белграде с Фархадом Нури и четырьмя членами его семьи. Он также пообещал устроить мальчика в школу, чтобы ребенок мог развивать свой художественный талант, и подыскать работу для его отца. Семья мальчика не сообщила, примет ли она предложение Вучича.

Семья из Афганистана на протяжении восьми месяцев живет в лагере для беженцев на окраине сербской столицы. Мальчик получил известность благодаря написанным им портретам канцлера Германии Ангелы Меркель и художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, став героем публикаций в СМИ. На прошлой неделе в Белграде прошла выставка его картин, она была благотворительной, собранные средства организаторы надеются направить на лечение детей с раком мозга.