Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Сербия предложила гражданство «маленькому Пикассо» из Афганистана

Мальчик из Афганистана Фархад Нури рядом со своей работой. Белград, 16 августа 2017 года.

Белград предложил предоставить гражданство Сербии семье 10-летнего мальчика из Афганистана, получившего известность благодаря импрессионистским работам и названного «маленьким Пикассо». Президент Сербии Александр Вучич озвучил это предложение 16 августа после встречи в Белграде с Фархадом Нури и четырьмя членами его семьи. Он также пообещал устроить мальчика в школу, чтобы ребенок мог развивать свой художественный талант, и подыскать работу для его отца. Семья мальчика не сообщила, примет ли она предложение Вучича.

Семья из Афганистана на протяжении восьми месяцев живет в лагере для беженцев на окраине сербской столицы. Мальчик получил известность благодаря написанным им портретам канцлера Германии Ангелы Меркель и художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, став героем публикаций в СМИ. На прошлой неделе в Белграде прошла выставка его картин, она была благотворительной, собранные средства организаторы надеются направить на лечение детей с раком мозга.

Back to top
XS
SM
MD
LG