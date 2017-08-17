Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину в сентябре

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, который был лишен украинского гражданства в июле, говорит, что он планирует вернуться в Киев в следующем месяце.

«Я вернусь в Украину. Я приеду 10 сентября из Польши через контрольно-пропускной пункт Краковец [в Львовской области]», – сказал он в прямом эфире в Facebook'е 16 августа.

Президент Петр Порошенко 26 июля лишил Саакашвили украинского гражданства. Бывший президент Грузии назвал этот шаг «незаконным способом устранения с политической сцены в Украине».

Саакашвили пришел к власти в Грузии в результате мирной «революции роз» в 2003 году. Популярность Саакашвили в последние годы его правления снизилась, частично из-за пятидневной войны с Россией, когда российские войска вторглись на территорию Грузии. Саакашвили был лишен грузинского гражданства в 2015 году после того, как он получил гражданство Украины, чтобы стать губернатором Одесской области. Саакашвили подал в отставку с поста губернатора в ноябре 2016 года, заявив, что власти Украины препятствуют его усилиям по борьбе с коррупцией.