Премьер Кыргызстана рассказал об итогах визита узбекского коллеги (видео)

В Бишкеке прошли заседания двух межправительственных советов Кыргызстана и Узбекистана – по двустороннему сотрудничеству и по делимитации и демаркации госграницы. Об итогах переговоров рассказал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, стороны выработали планы на ближайшую перспективу и обсудили вопросы по увеличению взаимного товарооборота.

Жээнбеков отметил, что узбекская сторона готова поставлять на рынок Кыргызстана сельскохозяйственную технику, автомобили, бытовой техники. Кыргызская сторона готова поставлять продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, молочную и мясную продукцию, а также текстильное производство и электроламповую продукцию.

Говоря о переговорах по границам, Сооронбай Жээнбеков отметил «положительную динамику в процессе делимитации кыргызско-узбекской границы». По его словам, с августа 2016 года проведено 15 встреч рабочих групп правительственных делегаций и подготовлен проект описания прохождения проектной линии кыргызско-узбекской госграницы.

Всего на сегодняшний день подготовлено описание прохождения проектной линии госграницы общей протяженностью 1170,53 км, которые кыргызская сторона предлагает включить в промежуточный договор между Кыргызстаном и Узбекистаном о госгранице.

Он напомнил, что за годы независимости двух стран это первый визит премьер-министра Узбекистана в Кыргызстан. Кроме того, Жээнбеков рассказал, что президент Алмазбек Атамбаев вновь посетит Узбекистан с рабочим визитом.

Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым прибыла в Кыргызстан 16 августа. В Бишкеке он встретился также с президентом Алмазбеком Атамбаевым.