На 62-м году жизни умерла народная артистка России Вера Глаголева. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец». По данным издания, у артистки было онкологическое заболевание.

Глаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. Она снялась почти в 50 фильмах, в числе которых «Не стреляйте в белых лебедей», «Сошедшие с небес», «В четверг и больше никогда», «Бедная Саша» и другие.