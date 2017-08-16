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В Ташкенте состоялась встреча представителей Сената США с узбекскими правозащитниками

Узбекские правозащитники Василя Иноятова, Малохат Эшонкулова, Елена Урлаева и Тимур Карпов с представителями Сената США Калебом Чарльзом и Сарой Даунс. Ташкент, 15 августа 2017 года.

15 августа в Ташкенте состоялась встреча сотрудников Комитета по внешнеполитическим вопросам с узбекскими правозащитниками, которую организовали сотрудники посольства США в Узбекистане.

Как сообщила пресс-служба Правозащитного альянса Узбекистана, сотрудники Комитета по внешнеполитическим вопросам Сенатора США Боба Коркера – Калеб Чарльз и Сара Даунс прилетели в Узбекистан, чтобы лучше понять ситуацию с правами человека, так как Сенатор Боб Коркер отвечает за вопросы торговли людьми, принудительного труда и нарушения прав человека в странах мира.

Правозащитники Василя Иноятова, Малохат Эшонкулова, Елена Урлаева и Тимур Карпов сообщили Калебу Чарльзу и Саре Даунс о том, что в Узбекистане преследуются правозащитники, журналисты и оппозиционеры Каракалпакстана, многие из них содержатся в тюрьмах с длительным сроком лишения свободы.

Правозащитники рассказали гостям из США о наблюдающихся фактах пыток в следственных изоляторах МВД и СНБ Узбекистана, а также о продолжающихся случаях принудительного труда на хлопковых полях.

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