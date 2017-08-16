Юристы бывшего премьера Пакистана подали петиции в Верховный суд

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф направил петиции в Верховный суд страны, оспаривая решение об отстранении его от должности в связи с незадекларированными счетами. Министр окружающей среды Мушахидулла Хан, являющийся членом партии Шарифа, сказал 15 августа, что юристы бывшего премьера направили в суд три петиции.

«Это наше право требовать пересмотра. Граждане Пакистана не приемлют это решение», – цитирует агентство Reuters Хана Ачакзая, функционера правящей партии PML-N.

Наваз Шариф ушел в отставку после вынесенного Верховным судом решения в связи с расследованием относительно незадекларированного состояния членов его семьи. Расследование началось после утечки данных об офшорных счетах из панамской юридической компании. Судя по просочившимся в прессу документам, у троих из четырех детей Шарифа были компании в офшорах, которые использовались ими для покупки недвижимости в Лондоне.