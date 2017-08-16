Посольство Узбекистана в Казахстане переезжает из Алматы в Астану

В нынешнем здании дипмиссии Узбекистана в городе Алматы откроется Генеральное консульство, а посольство Узбекистана в Казахстане переедет в Астану. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Как говорится в официальном сообщении, 15 августа делегация Министерства иностранных дел Узбекистана во главе с заместителем Министра Саидикрамом Ниязходжаевым, находящаяся в Астане с рабочим визитом, провела ряд встреч. В частности, в ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы с заместителем министра иностранных дел Казахстана Галымжаном Койшыбаевым и ответственным секретарем МИД Анарбеком Карашевым.

Узбекская делегация также посетила действующую в столице Казахстана международную специализированную выставку EXPO-2017 и ознакомилась с экспозицией Узбекистана.