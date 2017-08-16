Трамп вновь обвинил «обе стороны» в столкновениях в Шарлотсвилле (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что известны не все факты о столкновениях в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния, которые привели к гибели людей, когда и левые, и правые группировки применили силу. Трамп, отвечая на вопросы журналистов в фойе Trump Tower в Нью-Йорке, вернулся к своим первоначальным комментариям, сделанным в субботу, обвинив «многие стороны» в насилии в Шарлотсвилле, хотя в понедельник он прямо осудил неонацистские группы.

«Они столкнулись друг с другом с дубинками… было ужасно наблюдать за происходящим», – сказал Трамп репортерам на пресс-конференции, которая была посвящена инфраструктурной политике его администрации. Он сказал, что левые демонстранты «напали на группу других демонстрантов», подчеркнув, что не все в ней были неонацистами или сторонниками превосходства белой расы.

Ранее Трамп стал объектом громкой критики со стороны демократов и членов его собственной Республиканской партии в связи с его первоначальной реакцией на события в университетском городе Шарлотсвилл.

В результате столкновений в Шарлотсвилле десятки человек получили ранения. 35-летняя женщина погибла, когда на группу демонстрантов наехал автомобиль, за рулем которого был 20-летний сторонник идей неонацизма. Двое полицейских погибли в результате крушения вертолета.

Что случилось в Шарлотсвилле?

Поводом для демонстрации ультраправых активистов стало решение городских властей снести памятник генералу Роберту Ли, возглавлявшему силы Конфедерации во время Гражданской войны в США. Противники ультраправых тоже собрались в центре города, где и произошли столкновения.

Почему генерал Ли так важен для Юга и ультраправых в США?