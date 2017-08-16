МИД Казахстана прокомментировал демаркацию озера Сладкое на границе с Россией

Говорить о том, что Россия «подарила» Казахстану озеро Сладкое, – некорректно, заявил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, передает агентство Tengrinews.

«Во-первых, говорить о том, что Россия «подарила» озеро Казахстану, некорректно, поскольку часть озера изначально находится на территории Республики Казахстан. Линия границы была установлена в соответствии с договором о делимитации границы между Казахстаном и Россией от 18 января 2005 года. Данный участок границы уже обозначен пограничными знаками, согласованными российской и казахстанской сторонами. Никакого обмена на этом участке не было», – заявил Ануар Жайнаков.

Информация о «передаче» озера Сладкое, находящегося в Новосибирской области, в пользу Казахстана появилась сегодня в ряде казахстанских и российских СМИ.

На сайте посольства Казахстана в России также пояснили ситуацию с разделением границ. По данным ведомства, на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоем в соотношении 70 : 30 в пользу Казахстана. «В настоящее время на данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось, и местоположение установленных пограничных знаков полностью соответствует материалам делимитации и проектным координатам», – цитирует агентство Tengrinews посольство Казахстана.

Озеро Сладкое расположено в пяти километрах от деревни Покровка Купинского района Новосибирской области. Площадь поверхности озера составляет около 45 гектаров.