ЕС призывает к мирному урегулированию кризиса вокруг КНДР (видео)
Страны Евросоюза намерены активизировать дипломатические усилия для преодоления кризиса вокруг Северной Кореи. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини после экстренного заседания по ситуации в КНДР постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе.
По словам Могерини, Европейский союз готов содействовать диалогу Северной Кореи с международным сообществом для разрешения кризиса, который ставит под угрозу безопасность в Азии и во всем мире.
В то же время Евросоюз призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокационных действий. В противном случае, по словам Могерини, Брюссель не исключает новых санкций в отношении КНДР.
В последние недели Северная Корея провела ряд испытаний баллистических ракет, которые, как утверждается, могут достигать территории США. Президент Дональд Трамп пригрозил КНДР «огнем и гневом» , если Пхеньян будет угрожать Соединенным Штатам. 5 августа Совет Безопасности ООН единогласно одобрил ужесточение санкций в отношении КНДР – в ответ на ее недавние ракетные испытания.
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