Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Дойристки испортили настроение президенту Таджикистана

Дойристки ансамбля «Очаджонхо».

Мелкая погрешность ансамбля дойристок «Очаджонхо» («Мамочки») во время торжественной церемонии встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона стоила карьеры главе отдела по делам женщин и семьи Хуросонского района.

Главу государства должны были встретить звонкими ритмами дойры (ударного музыкального инструмента типа бубна) у входа в стадион, где проходило театрализованное представление. Но у женщин ансамбля «Очаджонхо» что-то не ладилось и они начали сбиваться с ритма. Президент нахмурил брови – ему такая встреча была явно не по душе.

В испорченном настроении главы государства обвинили председателя райотдела по делам женщин и семьи, на которую была возложена ответственность за подготовку музыкальной программы ансамбля «Очаджонхо».

Зиёда Саломова, теперь уже экс-глава отдела по делам женщин и семьи Хуросонского района в беседе с Радио «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода) подтвердила, что ее сняли с должности именно из-за ошибки ансамбля дойристок. Она ничуть не огорчена освобождением от должности, хотя, по ее словам, за ошибку дойристок должен был понести наказание руководитель ансамбля.

Зиёда Саломова. Фото из журнала «Бонувони Точикистон».
Зиёда Саломова. Фото из журнала «Бонувони Точикистон».

В Таджикистане к поездкам главы государства в регионы готовятся серьезно и скрупулезно. Местные чиновники задолго до поездки начинают «работу» с населением. Начинается подготовка к главному зрелищу – театрализованному представлению с участием местных артистов и школьников. Властями составляются списки присутствующих на собрании с участием главы государства. Школьников обязывают прочитать хвалебные стихи и петь дифирамбы президенту. Во время встречи все должны стоят перед Лидером нации, держа руки над сердцем.

Back to top
XS
SM
MD
LG