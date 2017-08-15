Дойристки испортили настроение президенту Таджикистана

Мелкая погрешность ансамбля дойристок «Очаджонхо» («Мамочки») во время торжественной церемонии встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона стоила карьеры главе отдела по делам женщин и семьи Хуросонского района.

Главу государства должны были встретить звонкими ритмами дойры (ударного музыкального инструмента типа бубна) у входа в стадион, где проходило театрализованное представление. Но у женщин ансамбля «Очаджонхо» что-то не ладилось и они начали сбиваться с ритма. Президент нахмурил брови – ему такая встреча была явно не по душе.

В испорченном настроении главы государства обвинили председателя райотдела по делам женщин и семьи, на которую была возложена ответственность за подготовку музыкальной программы ансамбля «Очаджонхо».

Зиёда Саломова, теперь уже экс-глава отдела по делам женщин и семьи Хуросонского района в беседе с Радио «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода) подтвердила, что ее сняли с должности именно из-за ошибки ансамбля дойристок. Она ничуть не огорчена освобождением от должности, хотя, по ее словам, за ошибку дойристок должен был понести наказание руководитель ансамбля.

В Таджикистане к поездкам главы государства в регионы готовятся серьезно и скрупулезно. Местные чиновники задолго до поездки начинают «работу» с населением. Начинается подготовка к главному зрелищу – театрализованному представлению с участием местных артистов и школьников. Властями составляются списки присутствующих на собрании с участием главы государства. Школьников обязывают прочитать хвалебные стихи и петь дифирамбы президенту. Во время встречи все должны стоят перед Лидером нации, держа руки над сердцем.