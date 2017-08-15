Вблизи Парижа автомобиль врезался в пиццерию, погибла девочка

Французская полиция сообщила, что автомобиль врезался в пиццерию, расположенную к востоку от Парижа в департаменте Сена и Марна в конце дня понедельника. В результате погибла 8-летняя девочка. Водитель задержан. Как передает радиостанция Europe1, инцидент произошел в коммуне Сент-Сортс. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Представитель министерства внутренних дел Пьер-Генри Брандет сказал, что этот человек, по-видимому, был самоубийцей и что этот инцидент не связан с терроризмом. Сотрудник полиции сказал, что подозреваемый психологически нестабилен, но ранее на полицейском учете не состоял.

Франция находится в режиме чрезвычайного положения с ноября 2015 года, когда нападавшие убили 130 человек в Париже. За последнее время во Франции произошел ряд террористических актов, при которых в качестве средства нападения использовались автомобили.