Узбекистан будет поставлять фрукты и овощи в фешенебельные рестораны и отели Москвы

Компания «Узтрейд» и российский ритейлер «Ла Маре» подписали меморандум об открытии совместного торгового дома в Москве – «УзТрейд ЛМ», передает Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу Министерства внешней торговли Узбекистана.

Документ был подписан в рамках встречи делегаций двух компаний, прошедшей на днях в Ташкенте. На сегодняшний день «Узтрейд» осуществляет поставки узбекских овощей и фруктов в рестораны и отели России.

Ожидается, что узбекский поставщик обеспечит экспорт в РФ плодоовощной продукции, производимой фермерскими и дехканскими хозяйствами республики.

По словам источника в пресс-службе ведомства, открытие торгового дома в столице РФ запланировано на конец сентября или начало октября. По предварительным оценкам, первоначальный объем поставок до конца года составит около 10 тысяч тонн свежей, сушеной и переработанной плодоовощной продукции.

«Ла Маре» – известный бренд ресторанного обслуживания, сотрудничает с такими крупными сетевыми клиентами, как Х5 Retail Group, «Ашан», «Метро», O’KEY, «Азбука вкуса», «Магнит», «Глобус Гурме», «Алые Паруса», «Глобус», «Магнолия», «Гиперглобус», локальными сетями. Также компания обслуживает премиальные магазины, гастрономические и винные бутики, гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры и минимаркеты.

Компания имеет четыре ресторана La Maree в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Монако, офисы и обособленные подразделения в Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Екатеринбурге, Сочи, Мурманске, а также в ряде зарубежных стран.

АО «Узтрейд» при Министерстве внешней торговли Узбекистана является международной внешнеторговой компанией, созданной для продвижения на экспорт продукции субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, дехканских и фермерских хозяйств, а также поиска и освоения новых рынков сбыта.