В Казахстане завели уголовное дело по реплике в видеосюжете со словом «нацизм»

В Актюбинской области Казахстана завели дело после видеосюжета местного телеканала, в котором журналист допускает противоречивую реплику после заявления должностного лица о том, что ему не интересно разъяснять тему для русскоязычной аудитории, передает «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода).

Сюжет телеканала «Рика» об акции, целью которой назвали попытку привлечь внимание молодёжи к памятникам, вышел в эфир 18 мая. Широкие дискуссии в казахстанском сегменте социальных сетей вызвала его концовка. В непродолжительном диалоге с журналистом на казахском языке старший инспектор областной государственной инспекции по охране историко-культурного наследия Фархат Досмуратов говорит о том, что ему не очень интересно объяснять тему для русскоговорящей аудитории. В ответ журналист говорит: «Получается ведь, что это у вас уже „нацизм“?»

По сообщению полиции, уголовное дело заведено «по факту», однако руководители ряда местных общественных объединений в своем заявлении просят привлечь к ответственности телекомпанию. По сообщению пресс-службы областного департамента внутренних дел, отделением полиции Илекского района заведено дело по статье «о возбуждении розни», при этом местом проведения психолого-филологической экспертизы по показанному в эфире видеорепортажу в полиции называют город Шымкент, административный центр Южно-Казахстанской области. В пресс-службе ДВД Актюбинской области утверждают, что это связано с отсутствием возможности провести подобную экспертизу в Актобе.

Изначально в пресс-службе ДВД сообщили, что дело заведено в отношении журналиста телекомпании, однако позднее уточнили, что дело заведено по факту.

По мнению некоторых критиков, использование журналистом термина «нацизм» в данной конкретной ситуации, очевидно, было ошибочным.

По законодательству Казахстана, казахский язык носит статус государственного. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.

Часть статьи 174, по которой заведено дело, предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.